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04 июля, 22:15

Происшествия

Названа причина падения автомобиля со второго этажа парковки в Москве

Названа причина падения автомобиля со второго этажа парковки в Москве

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Причина падения автомобиля со второго этажа парковки в Москве заключалась в том, что водитель перепутала педали.

Москвичка, вылетевшая на машине со второго этажа парковки, рассказала, как все произошло. По ее словам, ее подрезал таксист. Она испугалась, вместо тормоза нажала на газ. А затем врезалась в ограждение и рухнула вниз. Пострадавшую из салона вытащили очевидцы. Несмотря на то, что в машине сработали подушки безопасности, женщина получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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