Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова планируют доставить чартером в Москву.

Состояние журналистки и адвоката после нападения оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Северной Осетии.

4 июля пострадавших планируют доставить чартером в Москву. Нападение произошло в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора супруге бывшего судьи Чечни Зареме Мусаевой.

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