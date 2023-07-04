04 июля, 21:45Происшествия
Пострадавших в Чечне Милашину и Немова планируют доставить чартером в Москву
Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова планируют доставить чартером в Москву.
Состояние журналистки и адвоката после нападения оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в Минздраве Северной Осетии.
4 июля пострадавших планируют доставить чартером в Москву. Нападение произошло в Грозном, куда они прилетели на оглашение приговора супруге бывшего судьи Чечни Зареме Мусаевой.
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