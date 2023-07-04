В Марселе в ходе беспорядков подожгли библиотеку

В ходе беспорядков в Марселе подожгли библиотеку. Это одна из крупнейших библиотек Франции. На кадрах видно, что огонь охватил все здание изнутри, также пламя вырывается из окон.

Протесты во Франции длятся уже несколько дней. Они начались после того, как на прошлой неделе полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка.

По данным МВД, по всей стране молодежь уже подожгла почти четыре тысячи автомобилей, здания полиции и органов власти. А в Минэкономики Франции сообщили, что разграблено 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.