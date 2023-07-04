Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки ТРЦ на западе Москвы

Автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Филион" на западе Москвы. Момент падения машины попал в объективы камер видеонаблюдения.

Как пишут СМИ, за рулем была 55-летняя женщина, она перепутала педали. Из салона ее достали очевидцы, а затем скорая помощь увезла в одну из московских больниц. По предварительным данным, у пострадавшей серьезные травмы головы и позвоночника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.