Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 19:30

Происшествия

Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки ТРЦ на западе Москвы

Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки ТРЦ на западе Москвы

Аэропорт Внуково на 3 часа приостанавливал работу из-за атаки БПЛА

Грузовик с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области перекрыли в южном направлении из-за ДТП

Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве

Пожар в Столешниковом переулке ликвидировали

Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Новости часа: крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве

Автомобиль упал с многоуровневой парковки в ТРЦ "Филион" в Москве

Аэропорт Внуково на три часа приостанавливал работу из-за атаки БПЛА

Автомобиль упал со второго этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Филион" на западе Москвы. Момент падения машины попал в объективы камер видеонаблюдения.

Как пишут СМИ, за рулем была 55-летняя женщина, она перепутала педали. Из салона ее достали очевидцы, а затем скорая помощь увезла в одну из московских больниц. По предварительным данным, у пострадавшей серьезные травмы головы и позвоночника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика