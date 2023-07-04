Грузовик с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем

На трассе Таврида в Крыму перевернулся грузовик с зерном. Авария произошла под Севастополем. В результате урожай засыпал всю проезжую часть. Полиция организовала объезд этого участка через город Инкерман.

Как сообщили в пресс-службе полиции, за рулем находился 60-летний мужчина, он не пострадал. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.