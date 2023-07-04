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Происшествия

Грузовик с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем

Грузовик с зерном перевернулся на трассе "Таврида" под Севастополем

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На трассе Таврида в Крыму перевернулся грузовик с зерном. Авария произошла под Севастополем. В результате урожай засыпал всю проезжую часть. Полиция организовала объезд этого участка через город Инкерман.

Как сообщили в пресс-службе полиции, за рулем находился 60-летний мужчина, он не пострадал. По предварительной версии, причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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