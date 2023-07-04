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Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве

Автомобиль наехал на пешеходов в Тель-Авиве

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В Тель-Авиве водитель автомобиля намеренно наехал на пешеходов. Об этом заявили местные СМИ.

По данным медиков, пострадали восемь человек. Следователи не исключают вариант террористической атаки.

По словам очевидцев, когда водитель вышел из машины, он направился к одному из пострадавших и ударил его ножом. После этого сам получил смертельную пулю от прохожего. В настоящее время известно, что нападавшему 23 года, он действовал в одиночку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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