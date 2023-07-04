Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура в Москве контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке. Об этом сообщило ведомство.

На добровольцев в СВО должны распространяться все социальные гарантии. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Еще 226 новых валидаторов установят на станциях ЦППК до конца сентября. Об этом заявил перевозчик.