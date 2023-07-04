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Общество

Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Новости часа: крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве

Автомобиль упал с многоуровневой парковки в ТРЦ "Филион" в Москве

Аэропорт Внуково на три часа приостанавливал работу из-за атаки БПЛА

Пожар в Столешниковом переулке в Москве локализован

Крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве

Пожар произошел в Столешниковом переулке в Москве

Новости часа: в Кремле прокомментировали атаку украинских БПЛА на столичный регион

Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне

Почти 20 рейсов перенаправили из Внуково в другие аэропорты из-за атаки беспилотников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура в Москве контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке. Об этом сообщило ведомство.

На добровольцев в СВО должны распространяться все социальные гарантии. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Еще 226 новых валидаторов установят на станциях ЦППК до конца сентября. Об этом заявил перевозчик.

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