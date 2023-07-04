Журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова избили в Чечне

В Чечне напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они приехали в республику на оглашение приговора Зареме Мусаевой.

По дороге из аэропорта автомобиль заблокировали вооруженные люди. Милашину и Немова избили, забрали и сломали технику. В Кремле это назвали серьезным происшествием, которое требует принятия энергичных мер. К делу подключена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.