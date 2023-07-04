ФСБ арестовала пособника спецслужб Украины в Тюмени

ФСБ задержала в Тюмени пособника спецслужб Украины, который пытался склонить офицера одной из воинских частей к госизмене. Мужчина убеждал военнослужащего после прибытия в зону СВО вместе со своим подразделением перейти на сторону украинской армии.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Максимальное наказание по ней – пожизненное лишение свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



