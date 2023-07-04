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Новости регионов: поиски пропавшего на Казбеке альпиниста возобновили в Северной Осетии
В Северной Осетии возобновили поиски альпиниста из Самарской области, пропавшего на Казбеке. Мужчина был в составе незарегистрированной группы.
В Олекминске – это Якутия – без жилья остались 42 человека. Их многоквартирный дом сгорел за несколько часов. В республике начали сбор помощи для пострадавших.
А природным пожарам в Якутии способствует аномальная жара. В настоящее время температура воздуха в регионе доходит до 37 градусов. Также в Якутии происходят так называемые сухие грозы. Они тоже являются причинами возгораний.
В Магадане за сутки площадь лесных пожаров выросла на 36 тысяч гектаров. Всего же горит свыше 100 тысяч гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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