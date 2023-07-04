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Новости мира: протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Новости мира: протестующие захватили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

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Подъезд к аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве и сами терминалы заблокировали противники судебной реформы в Израиле. Люди размахивали флагами, били в барабаны, не пропускали автобусы. Разгонять многотысячную толпу и разбирать баррикады приехала полиция.

Уличные бои развернулись в Дженине – палестинской автономии на западном берегу Иордана. В ночь на понедельник, 3 июля, израильские военные нанесли удар по лагерю беженцев, назвав его источником террористической угрозы. На улицах появились танки и бронетранспортеры. В них летели камни и палки. Протестующие устраивали баррикады и поджигали их. По данным Минздрава Палестины, погибли восемь человек.

Еще 30 тысяч человек предупреждены о возможной эвакуации на Филиппинах. Там почти месяц бушует вулкан Майон. Из опасных районов уже спасли почти 14 тысяч жителей.

В азербайджанских городах на побережье Каспия произошло землетрясение магнитудой 5,4. Сейсмологи уже предупредили, что подземные толчки будут продолжаться еще какое-то время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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