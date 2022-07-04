На Якутию обрушился мощный ураган, сопровождавшийся сильным ливнем. Стихия почти уничтожила новый стадион в селе Борогонцы – прямо во время соревнований

Пострадали два десятка человек, в том числе трое детей. На людей обрушились конструкции экрана и декораций. Ураганный ветер сносил беседки и валил столбы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.