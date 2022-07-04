От последствий ливней в Бразилии погибли минимум шесть человек

Бразилию заливает. От последствий ливней погибли уже как минимум шесть человек.

Также более 56 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, из них почти 9 тысяч остались без крова. В этот раз основной удар пришелся на штат Алагоас, популярный среди туристов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.