Шесть человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго

СМИ: Число погибших в результате стрельбы в пригороде Чикаго возросло до шести, раненых – до 24.

В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка – власти.

На 77-м километре МКАД ограничат движение с 5 июля – Дептранс.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.