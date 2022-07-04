ДТП с пешеходами в ВАО и особенности туристического сезона в РФ

Автомобиль сбил пешеходов на зебре в Москве. Все произошло на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда. Машина наехала на двух человек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу без светофора.

Курортный сезон, за который в этом году переживала вся туриндустрия, в самом разгаре. И проходит он очень даже успешно. На южных пляжах и в отелях практически нет свободных мест.

В России исчезли многие детали, которые нужны для ремонта смартфонов. Но мастера нашли выход – используют устройства-доноры. Чтобы починить нужное, разбирают на запчасти что-то ненужное.

Новое медицинское оборудование, уютная лаундж зона и лифты для маломобильных посетителей. Еще две поликлиники в городе открылись после реконструкции. Теперь они соответствуют московскому стандарту. Одна из них находится в Ясеневе, другая – в Ховрине.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.