Появились кадры аварии на западе Москвы

Авария на западе Москвы попала в объектив камер наблюдения. Два автомобиля столкнулись на пересечении Большой Филевской улицы и Физкультурного проезда. После удара они вылетели на тротуар.

Как сообщили очевидцы, водитель Mercedes ехал на красный сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с другим автомобилем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.