Автомобильное движение в сторону Варшавского шоссе восстановили – Дептранс

Автомобильное движение в сторону Варшавского шоссе на улице Каховка уже восстановили. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

На Каховке "Газель" попала в яму, пять человек в фургоне машины пострадали. На место приехали аварийные службы, они уже заделали провал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.