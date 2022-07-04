Асфальт провалился под колесами "Газели" на Каховке

На Каховке под колесами "Газели" провалился асфальт. Пострадавших нет, машина в дыру не упала.

На месте начали работать сотрудники ГИБДД и аварийных служб, движение в районе аварии затруднено. Водителей попросили по возможности выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.