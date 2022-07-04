Россиянин погиб при стрельбе в ТЦ в Копенгагене

Одним из погибших при стрельбе в торговом центре в Копенгагене оказался россиянин. 47-летний мужчина, попавший под пулю, постоянно проживал в Дании.

От рук стрелка погибли три человека. Еще трое – в критическом состоянии. В полиции назвали произошедшее терактом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.