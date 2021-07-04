В Печатниках перекрыли движение в сторону Южнопортовой улицы

В Печатниках на улице Гурьянова перекрыли движение в сторону Южнопортовой улицы. Там провалился асфальт. Гигантская яма образовалась на тротуаре.

О том, какая ситуация сейчас складывается на месте происшествия – в эфире телеканала "Москва 24".