Новости мира: крушение самолета на Филиппинах и последствия оползня в Японии

На Филиппинах разбился военный самолет. На его борту находились 85 человек. Катастрофа произошла при заходе на посадку в районе острова Холо.

После падения самолет загорелся. По последним данным, удалось спасти не менее 40 человек. Есть надежда, что выживших будет больше. Пока причиной крушения называют то, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу при приземлении, сообщили в ВС Филиппин.

В Майами остановили поиск выживших и погибших под завалами при обрушении здания. Это связано со сносом оставшейся части 12-этажной башни. Ранее его планировали на воскресенье. Спешка связана с приближением к побережью Флориды урагана "Эльза". По прогнозам, он может обрушиться на Майами уже в понедельник. Частичное обрушение здания, которое построили в 1981 году, произошло 10 дней назад. Предварительно, к трагедии привели просчеты при проектировании. К этому моменту подтверждена гибель 24 человек, еще 121 человек считается пропавшим без вести.

Поисковая операция продолжается на месте схода оползня в Японии. В городе Амами спасатели ищут 20 человек. Судьба их остается неизвестной. Ранее сообщалось, что двух человек обнаружили в критическом состоянии. Но спасти их медикам не удалось. С начала операции живыми найдены десять человек. В последние дни в префектуре Сидзуока идут сильные ливни. Угроза схода оползней сохраняется.

Вакцинация стартовала в американском Окленде, в местном зоопарке прививают его обитателей. Первыми вакцину получили звери из группы повышенного риска – тигры и пумы, а также хорьки, черные медведи и гризли. Также прививают шимпанзе и прочих приматов, летучих мышей и свиней. Применяют препарат от компании Zoetis. Вакцину одобрило министерство сельского хозяйства США с пометкой "для экспериментального использования".

Космонавты из Китая вышли в открытый космос. Лю Бомин и Тан Хунбо покинули основной модуль строящейся орбитальной станции, чтобы выполнить работу вне корабля. В последний раз космонавты из Поднебесной выходили в открытый космос в 2008 году. Строительство многомодульной станции "Тяньгун" официально стартовало в конце этого апреля, тогда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится в следующем году. К станции пристыкуют два модуля – лабораторный и исследовательский.