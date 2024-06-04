Новости регионов: четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском. На трассе М-5 легковой автомобиль столкнулся с уборочной машиной. Водитель и пассажиры микроавтобуса скончались на месте. Трасса в направлении Екатеринбурга оказалась перекрыта.

В Уфе коммунальщики спасли кота из вентиляции. Питомец застрял и не мог выбраться. Как рассказали в городском управлении гражданской защиты, кот просидел в вентиляции всю ночь и громко мяукал. Утром на помощь ему пришли сотрудники управляющей компании. Они вызволили испуганное животное и передали владелице.

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