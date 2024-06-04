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04 июня, 18:15

Происшествия

Главу "Империи сильнейших ведьм" Суликову задержали в Подмосковье

Главу "Империи сильнейших ведьм" Суликову задержали в Подмосковье

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В Подмосковье задержали главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову, которая известна своим поклонникам как Алена Полынь. В ее доме начали проходить обыски, а саму руководительницу оккультной организации решили отвезти на допрос. Женщину подозревают в экстремизме и мошенничестве.

Предполагается, что члены организации, которую она возглавляет, предоставляли псевдорелигиозные услуги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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