04 июня, 18:15Происшествия
Главу "Империи сильнейших ведьм" Суликову задержали в Подмосковье
В Подмосковье задержали главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову, которая известна своим поклонникам как Алена Полынь. В ее доме начали проходить обыски, а саму руководительницу оккультной организации решили отвезти на допрос. Женщину подозревают в экстремизме и мошенничестве.
Предполагается, что члены организации, которую она возглавляет, предоставляли псевдорелигиозные услуги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.