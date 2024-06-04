Новости мира: истребитель разбился во время учебного полета в Индии

В Индии истребитель разбился во время учебного полета. По некоторым данным, на индийском борту проводили капитальный ремонт, пилоты успели катапультироваться. Причину катастрофы предстоит выяснить.

Наводнения усиливаются в немецкой Баварии: центр города Пассау на юге ФРГ затопило. Уровень Дуная там превысил отметку в девять метров, из-за этого в Германии нарушено железнодорожное сообщение. Прямые поезда отменили между Штутгартом и Мюнхеном, а также Нюрнбергом и Мюнхеном.

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