Новости регионов: башенный кран упал в нижегородском Кстове

В Кстове Нижегородской области упал башенный кран. ЧП произошло из-за сильного ветра, огромная конструкция раздавила сразу девять автомобилей, сообщили в региональном управлении МЧС. На данный момент спасатели устраняют последствия. Кроме того, страховым компаниям предстоит оценить ущерб.

В Забайкальском крае для туристов появится новая экотропа длиной 12,5 километра и визит-центр. Их планируют создать в природном парке "Арей", где находится одноименное озеро, которое известно целебными свойствами грязи и воды.

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