Участок БКЛ закроют с 22 июня

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04 июня, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар на мусором полигоне произошел в Воронежской области

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Москвичам рассказали о главных новостях 3 июня

В селе Бабякове Воронежской области загорелся большой мусорный полигон. Очевидцы выкладывают в Сеть кадры и жалуются на неприятный запах. Известно, что жилой местности огонь не угрожает.

Тем временем в горном районе Якутии пауки сплели гигантскую паутину длиной в километр, которая покрыла берег озера. Как объяснили ученые, такие сети плетут молодые пауки-серебрянки, вышедшие из воды. Явление считается очень редким и малоизученным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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