Новости регионов: пожар уничтожил домовладение в Ижевске

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04 июня, 07:30

Происшествия

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Пожар полностью уничтожил хозяйство в частном секторе в Ижевске. В ночь на 4 июня сгорел двухэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки. Также пламя перекинулось на строения на соседних участках, но их пожарным удалось отстоять. Известно, что никто не пострадал.

Тем временем в Ярославле после сильнейшего ливня улицы скрылись под водой. Затопленными оказались магазины и торговые центры, чьи входы находились на уровне тротуаров. В некоторых из них сотрудники пытались построить защитные дамбы из мешков, но это не помогло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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