Несколько аавтомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе

В Подмосковье в районе Любучаны на Симферопольском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей. По предварительным данным, микроавтобус влетел в фургон. У автомобиля сильно поврежден капот. Задето еще как минимум два легковых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется. На месте столкновения уже работают экстренные службы. В районе аварии в сторону Москвы большая пробка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.