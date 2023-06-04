Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 22:15

Происшествия

Несколько аавтомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе

Несколько аавтомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе

Крупное ДТП с участием грузовик произошло на Киевском шоссе

Новости часа: власти организовали подвоз воды и лекарств для жителей Шебекино

Новости часа: ВСУ с польскими наемниками попытались прорвать запорожский фронт

Доставщик "Яндекс" врезался в автомобиль и сбежал с места ДТП в Новогирееве

Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна – МО РФ

Крупное ДТП произошло на 29-м километре Киевского шоссе

Новости часа: ВС РФ уничтожили артиллерийскую установку на херсонском направлении

ДРГ Украины зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке

В Подмосковье в районе Любучаны на Симферопольском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей. По предварительным данным, микроавтобус влетел в фургон. У автомобиля сильно поврежден капот. Задето еще как минимум два легковых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется. На месте столкновения уже работают экстренные службы. В районе аварии в сторону Москвы большая пробка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика