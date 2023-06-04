Названа вероятная причиной пожара в новосибирской больнице

Короткое замыкание считают вероятной причиной пожара в Центральной клинической больнице в Новосибирске. Об этом сообщили местные власти.

Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше. Площадь возгорания составила 1 800 квадратных метров. Всех пациентов и медицинский персонал эвакуировали.

Как сообщили в областном Минздраве, никто не пострадал. На месте продолжают работать спасатели. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.