Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предварительная причина возгорания в новосибирской больнице – короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС.

Владимир Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву. Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Икона "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя "определенное время". Об этом рассказал патриарх Кирилл.