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Новости

14:45

Общество

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Новости часа: в МЧС назвали предварительную причину возгорания в новосибирской больнице

Пух подожгли в одном из городов Челябинской области

В Петербурге на КАД загорелся мусор в кузове самосвала

Открытое горение в больнице в Новосибирске ликвидировали

Внедорожник рухнул с многоуровневой парковки на северо-востоке Москвы

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Предварительная причина возгорания в новосибирской больнице – короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС.

Владимир Путин дал ряд указаний после атаки беспилотников на Москву. Об это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Икона "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя "определенное время". Об этом рассказал патриарх Кирилл.

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