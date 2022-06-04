В ДНР заявили, что 10 человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ Донецка ранены 10 человек, заявили в штабе ДНР. Серия взрывов прогремела в центре города. Первые кадры с места происшествия публикует РИА Новости.

По сообщению главы администрации города, в результате обстрела ВСУ повреждены две школы, рынок, а также несколько жилых домов. По некоторой информации, украинскими войсками было выпущено 15 ракет системы "Град". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

