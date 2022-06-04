Грузовик опрокинулся на МКАД в районе съезда на Калужское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение на участке затруднено. Оно осуществляется по одной полосе из двух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

