Движение на ЦКАД восстановили после ДТП с участием грузовиков

Движение на ЦКАД восстановили после аварии. Ранее две фуры столкнулись на 20-м километре автодороги в районе Икши.

Никто серьезно не пострадал, однако машины перегородили несколько полос. В результате образовалась пробка, но движение оперативно восстановили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

