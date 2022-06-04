Пожар на складе в Химках ликвидирован – МЧС

Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Химках. Об этом сообщили в МЧС РФ. На Нагорном шоссе горело большое складское помещение. Внутри хранились пластиковые изделия. Огонь охватил более 400 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Подробности в эфире телеканала Москва 24.

