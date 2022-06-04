Пожар произошел на складе в Химках

Крупный пожар произошел на Нагорном шоссе в Химках. Там загорелось большое складское помещение. Внутри хранился пластик. Выгорело больше 400 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. По данным МЧС, огонь удалось локализовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

