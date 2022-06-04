Человек пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ

Один человек пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны украинских военных, сообщил губернатор региона.

Украинские националисты при отступлении подожгли скит Святогорской лавры, сообщили в Минобороны РФ.

В воскресенье на фестивале "Рыбная неделя" пройдут состязания именитых поваров, отметил оргкомитет мероприятия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

