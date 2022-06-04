Крупный пожар произошел в Химках. На Нагорном шоссе загорелось большое складское помещение, внутри которого хранится пластик. Огонь охватил больше 400 квадратных метров. На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС, к настоящему времени пожар удалось локализовать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

