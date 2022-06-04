Полиция эвакуировала людей с Трафальгарской площади в центре Лондона. Пешеходов попросили покинуть район, автомобили перенаправили на соседние улицы.

Ранее очевидцы сообщали, что слышали взрыв. Как пишут британские СМИ, полиция обнаружила подозрительный предмет, а громкий хлопок мог быть связан с тем, что команда взрывотехников провела контролируемый подрыв предмета.

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