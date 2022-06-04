Грузовик "разорвало" на Ярославском шоссе

На Ярославском шоссе, у съезда на "бетонку" фуру буквально разорвало пополам: искореженный кузов с капустой остался на обочине, а кабина оказалась у дорожного указателя. Она тоже довольно сильно повреждена.

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