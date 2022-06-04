Москвичам рассказали о заметных событиях и темах дня

Не менее четырех человек, по предварительным данным, погибли в аварии с рейсовым автобусом на Кубани. Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, пострадали все, кто находился в автобусе. Среди них есть несовершеннолетние.

В центре Тюмени св субботу горела автобаза. Очевидцы сняли густые клубы дыма. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали из боксов около 30 машин, 13 кислородных и два газовых баллона. Пожар уже потушили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

