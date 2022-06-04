В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве сверстницы

В Подмосковье задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве сверстницы. Как сообщили в Следственном комитете, тело девушки нашли в заброшенном здании в селе Немчиновка накануне вечером.

Подозреваемого уже допросили. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. По данным ряда СМИ, погибшая – дочь замминистра строительного комплекса Московской области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

