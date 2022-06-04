Москвичам рассказали о последних мировых новостях

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Серьезная авария произошла в американском Миртл-Бич. Автомобилист не успел затормозить на светофоре и наехал на мотоцикл. Девушку-пассажирку выкинуло на асфальт, а сам байкер оказался под машиной. К месту аварии сразу же сбежались полицейские и прохожие. Молодой человек оказался жив, но самостоятельно выбраться из-под машины не смог, поэтому свидетели ДТП на руках подняли седан и спасли пострадавшего.
История невероятного спасения произошла в Индийском океане недалеко от острова Ява. Четверо индонезийских моряков попали в шторм. Их судно затонуло. Они четыре дня провели на импровизированном плоту из пенопластовых коробок. В итоге, моряков обнаружили рыбаки. Потерпевших бедствие доставили на берег и оказали им всю необходимую медицинскую помощь. Никто из них серьезно не пострадал.
На Ближнем Востоке одна за другой следуют сильные песчаные бури. Так, в столице Саудовской Аравии уже зафиксировано 35 случаев. За этот год жертвами пыльных бурь стали четыре человека, более тысячи попали в больницы. По словам климатологов, ситуация может ухудшиться. Ожидается, что из-за засушливости земель количество бурь будет расти.
На Кубу обрушились мощные ливни. Они привели к подтоплениям по всей стране. В Гаване есть как миниму один погибший. Еще один местный житель серьезно пострадал. В столице разрушено около 40 зданий. Примерно 2 200 человек были эвакуированы из зоны подтопления. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в западном регионе страны провинции Пинар-дель-Рио.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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