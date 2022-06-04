Москвичам рассказали о последних событиях в мире

В Китае скоростной поезд попал под оползень и сошел с рельсов. В результате погиб машинист. Еще семь пассажиров и один проводник получили ранения. Авария произошла у станции Жунцзян, перед входом в туннель. Оползень затронул пути, в итоге несколько вагонов снесло с колеи, один из них вылетел на платформу.

А в Словакии в аварии на железной дороге пострадали 70 человек. В пассажирский поезд, который остановился из-за поломки, врезался локомотив, который следовал по тому же пути. Машинист успел применить систему экстренного торможения, что помогло избежать жертв. Однако четверо пассажиров все же получили тяжелые травмы.

Марин Ле Пен закидали яйцами на севере Франции. Она приехала туда, чтобы встретиться с жителями, однако люди были настроены к ней враждебно. Рядом с Ле Пен шли несколько охранников, которые прикрывали ее от недружелюбной толпы. Нарушителей поймать пока так и не удалось.



А в Лондоне толпа освистала Бориса Джонсона. Это случилось перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Как только премьер-министр Великобритании и его жена вышли из машины народ стал шуметь. Свистеть продолжали, пока пара поднималась по лестнице. Такая же реакция была у людей, когда к собору подъехали внук королевы принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

В Армении из-за столкновений между демонстрантами и полицией в больницу попали 60 человек. Стычки произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян. В итоге 11 самых буйных демонстрантов задержали. В их отношении возбудили уголовные дела.

Подробнее – об этих и других событиях в эфире телеканала Москва 24.

