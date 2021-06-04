Российской теннисистке Сизиковой может грозить до 5 лет тюрьмы

Российской теннисистке Яне Сизиковой может грозить до 5 лет тюрьмы и штраф 500 тысяч евро. Об этом сообщил адвокат арестованной во Франции спортсменки.

По его словам, Сизикова еще в прошлом году пожаловалась в Женскую теннисную ассоциацию на клевету, но ее протест остался без ответа. Теперь же французская полиция подозревает теннисистку в договорном матче на турнире "Ролан Гаррос". Тогда Сизикова в паре с американкой якобы умышленно проиграла дуэту из Румынии.

Сейчас спортсменка находится под стражей. Посольство России во Франции в курсе происходящего. Там заявили, что будут защищать права россиянки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.