Перегонщик пробил на чужом автомобиле стену

Во Внукове владелец автомобиля Toyota сдал его на техобслуживание, но перегонщик пробил на машине стену.

Прямо с парковки он въехал в отдел продаж. Никто не пострадал. Говорят, мужчина перепутал педали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.