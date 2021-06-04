Движение по внутренней стороне северного участка МКАД затруднено из-за ДТП

На северном участке Московской кольцевой автодороги было затруднено движение из-за аварии. На внутренней стороне МКАД столкнулись две российских легковушки. Люди не пострадали, а вот машинам предстоит ремонт.

Похожая авария случилась на западе МКАД. Там в районе Теплого стана в ДТП попали две иномарки. Водители и пассажиры после осмотра врачами отказались от более серьезного обследования и госпитализации.

На юго-востоке Москвы в аварии двух машин серьезно пострадали два человека. На пересечении улиц Перерва и Маршала Голованова столкнулись Lada Priora и Kia Rio. После удара один автомобиль выбросило с дороги на газон. По предварительным данным, пострадал один человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.