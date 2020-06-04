Женщина пострадала при пожаре в подмосковной Ивантеевке

На верхнем этаже жилого дома в подмосковной Ивантеевке произошел пожар. В квартире выбиты окна, повреждены стены и перекрытия. Потрескалась кирпичная кладка.

Кадры сняли очевидцы. В результате происшествия пострадала женщина. Возгорание ликвидировано. Специалисты выясняют его причины.