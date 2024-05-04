Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:30

Происшествия

Новости мира: пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в Берлине

Новости мира: пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в Берлине

Пожар начался возле "метро Бутырская" на северо-востоке Москвы

Новости мира: полиция разогнала демонстрацию пропалестинских активистов в Лос-Анджелесе

Новости регионов: торговый центр загорелся в Хабаровске

Новости мира: в Белграде зажгли свечи в память о жертвах школьной стрельбы

Сотрудники МЧС спасли туриста на вершине Эльбруса

Новости мира: проливные дожди обрушились на восточную Турцию

Новости мира: в Иркутске задержали семью, которая воровала товары из грузовиков

"Безопасный город": москвичам рассказали о фальшивом модельном агентстве

"Безопасный город": загорелось здание в Перове в Москве

Пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в Берлине. Выяснилось, что вода смешивается с опасными ядовитыми химикатами, которые были сырьем на производстве. Чтобы не дать этим веществам попасть в ближайший водоканал, специалисты построили заграждения из мешков с песком. Теперь воду откачивают и утилизируют.

В Белграде сотни людей возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах первой в Сербии школьной стрельбы. В 2023 году 13-летний подросток в школе открыл огонь по сверстникам, погибли девять школьников и охранник. Нападавшего задержали, а позже признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика