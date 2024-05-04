Новости мира: в Белграде зажгли свечи в память о жертвах школьной стрельбы

В Белграде сотни людей возложили цветы и зажгли свечи в память о жертвах первой в Сербии школьной стрельбы. В 2023 году 13-летний подросток в школе открыл огонь по сверстникам, погибли девять школьников и охранник. Нападавшего задержали, а позже признали невменяемым и поместили в психиатрическую больницу.

Пожарные прервали тушение огня на заводе Diehl в Берлине. Выяснилось, что вода смешивается с опасными ядовитыми химикатами, которые были сырьем на производстве. Чтобы не дать этим веществам попасть в ближайший водоканал, специалисты построили заграждения из мешков с песком. Теперь воду откачивают и утилизируют.

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