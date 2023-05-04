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04 мая, 23:00

Происшествия

Новости часа: пожарные в тюменском селе Успенка пытаются защитить уцелевшие дома и лес

Новости часа: пожарные в тюменском селе Успенка пытаются защитить уцелевшие дома и лес

"Рейд 112": На Сущевском Валу столкнулись три автомобиля

Пожар произошел на Кавказском бульваре в Москве

В Дмитрове произошел пожар на заводе по производству теплоизоляции

"Московский патруль": полицейские задержали распространителя наркотиков в Москве

"Московский патруль": полицейские ликвидировали подпольный цех в Подмосковье

"Московский патруль": в деле отравителя Выговского могут быть новые эпизоды

"Московский патруль": мужчина украл "Ламборгини" с помощью эвакуатора в столице

Более 200 спасателей тушат огонь в селе Успенка в Тюменской области

Завод по производству теплоизоляции загорелся в подмосковном городе Дмитров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожарные в тюменском селе Успенка пытаются защитить уцелевшие дома и лес, сообщает ГУ МЧС.

В Российской Федерации установили дополнительные даты ЕГЭ для выпускников новых регионов, сообщает интернет-портал правовой информации.

Британское агентство по здравоохранению сообщило о росте числа случаев заболевания корью, сообщается на сайте правительства.

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