Новости часа: пожарные в тюменском селе Успенка пытаются защитить уцелевшие дома и лес

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожарные в тюменском селе Успенка пытаются защитить уцелевшие дома и лес, сообщает ГУ МЧС.

В Российской Федерации установили дополнительные даты ЕГЭ для выпускников новых регионов, сообщает интернет-портал правовой информации.

Британское агентство по здравоохранению сообщило о росте числа случаев заболевания корью, сообщается на сайте правительства.

